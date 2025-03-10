Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Депутат из Николаева раскритиковал творчество Шевченко

Глава администрации Центрального района Николаева и депутат городского совета от партии "Пропозиция" Александр Береза 9 марта в фейсбуке опубликовал провокационное сообщение относительно творчества Тараса Шевченко. В день рождения Кобзаря чиновник выразил убеждение, что Украина должна создавать "собственный пантеон национальных героев, поэтов, писателей, художников и т.д.". На фоне этого заявления Береза раскритиковал Тараса Шевченко.

Береза заявил, что ему не нравится ни фигура Шевченко, ни его творчество. Более того, он убежден, что Кобзарь был "создан советской пропагандой".

Как фигура он был создан советской пропагандой и вписан в общий концепт борьбы нищего украинского крестьянства с царизмом. Это объясняло необходимость борьбы и победы советской власти над господами и кулаками,

– заявил Береза.

Более того, николаевский депутат добавил, что Шевченко, который умер в 47 лет, это "просто творческий образ седовласого с длинными усами деда".

"Творчество Шевченко это не возвеличивание, а оплакивание украинской нации. Мне откровенно не хватает в его произведениях победоносности. Все сводится к "похороните", а Украине сегодня нужно объединяться, бороться, сопротивляться и восстанавливаться!", – добавил Береза.

На скандальное сообщение Березы отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. В комментариях он назвал сообщение "стыдом и позором", а также призвал депутата уйти с должности.

Позор, а не сообщение. Стыд и подлость. Уходи с должности,

– прокомментировал сообщение Кремень.

В ответ Береза добавил, что не восхищается творчеством Шевченко, но восхищается победой Романа Шухевича.

Стоит заметить, что под сообщением Березы собралось немало гневных комментариев. Пользователи отмечают, что Тарас Шевченко – глубокая фигура, а его произведения – не только о крепостничестве, как считает депутат.

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