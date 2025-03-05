Среди грубых нарушений – отсутствие доступа к медицинской помощи и образования, просроченные рецептурные лекарства, разделение детей по принципу "свой – чужой" и нарушение права ребенка на воспитание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис омбудсмена Украины.

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Дети живут в нечеловеческих условиях и подвергаются пыткам

Член мониторинговой группы Офиса омбудсмена, общественный деятель адвокат Инна Мирошниченко участвовала в проверке Николаевского областного дома ребенка и рассказала ужасные детали о том, как на самом деле работает заведение и в каких условиях живут дети. Так, она сообщила, что заведение получает из госбюджета 23 миллиона гривен в год. Сейчас в доме ребенка в Николаеве есть 89 сотрудников на 20 детей, но при этом – условия содержания ужасные.

Она сообщила, что в доме ребенка в Николаеве есть куча нарушений:

детей привязывают, чтобы не мешали,

полное пренебрежение и игнорирование.

никакой реабилитации, хотя дети нуждаются в этом,

укрытие не работает,

детей не выводят на прогулки,

просроченные лекарства и тому подобное.

Малышу, который находится на зондовом питании, фиксируют руки самодельными пластиковыми фиксаторами до синяков. Говорят, что он вырывает зонд руками. Коллега снял эти оковы. Ребенок улыбался, зонд остался на месте,

– сообщила Мирошниченко об одном из случаев, свидетелем которого она стала.



Младенца связывают до синяков / Фото Офиса омбудсмена

Мирошниченко сообщила, что дети постоянно сидят в стульчиках для кормления пристегнутыми и привязанными. Чтобы они не мешали, персонал постоянно включает мультфильмы. Общественный деятель подчеркнула, что развитием детей никто не занимается, и несовершеннолетние находятся в постоянной изоляции.

В Николаевском доме ребенка действует кабинет физиотерапии и реабилитации, однако воспитанникам детдома там услуг не предоставляют. Мирошниченко сообщила, что за последние 6 месяцев нет ни одной записи о предоставлении услуг детям. Кабинет физиотерапии посещают только частные клиенты, дети с родителями.

Мирошниченко также рассказала, что официально в доме ребенка нет укрытия, но его организовали в подвале. Правда, во время тревоги детей в подвал не спускают.

Более того, в заведении проблемы с санитарией: в заведении куча тараканов, плесень, вместо индивидуального белья – общее. При этом склады детского дома забиты гуманитарной помощью. Член мониторинговой группы Офиса омбудсмена также отметила, что в шкафах сотрудников нашли алкоголь.

В Офисе омбудсмена добавили, что уход за 8 детьми, 5 из которых младенцы, а 3 нуждаются в паллиативной помощи, осуществляли только 2 работника. В то время, как по предоставленным спискам, количество работников Филиала на день визита составляло 89 человек.

После обнаружения нечеловеческих условий на место сразу вызвали полицию. Сейчас открыто уголовное производство по факту о пытках детей в Николаевском доме ребенка.

Как живут дети в доме ребенка в Николаеве – больше в галерее

Как реагирует местная власть

Мэр Николаева Александр Сенкевич отреагировал на условия в доме ребенка. Он отметил, что заведение находится в подчинении областного совета, хотя и расположен на территории Николаева. Сенкевич акцентировал, что городской совет в таком случае не влияет на работу заведения, не отвечает за кадровые решения и не имеет полномочия управления областным домом ребенка.

Пожалуйста, разделяйте, где городская власть, а где областная. Я уже вижу, что омбудсмен обратил на этот случай внимание и уверен, что областной совет уже занимается вопросом и исправит все ошибки,

– заявил Сенкевич.

В итоге Сенкевич отметил, что дети не должны находиться в таких условиях.