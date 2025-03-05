Серед грубих порушень – відсутність доступу до медичної допомоги та освіти, протерміновані рецептурні ліки, розділення дітей за принципом "свій – чужий" та порушення права дитини на виховання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс омбудсмана України.

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Діти живуть у нелюдських умовах і зазнають катувань

Членкиня моніторингової групи Офісу омбудсмена, громадська діячка адвокатка Інна Мірошниченко брала участь у перевірці Миколаївського обласного будинку дитини та розповіла жахливі деталі про те, як насправді працює заклад та в яких умовах живуть діти. Так, вона повідомила, що заклад отримує з держбюджету 23 мільйони гривень на рік. Нині у будинку дитини у Миколаєві є 89 співробітників на 20 дітей, але при цьому – умови утримання жахливі.

Вона повідомила, що у будинку дитини у Миколаєві є купа порушень:

дітей прив'язують, щоб не заважали,

повна зневага та ігнорування.

жодної реабілітації, хоча діти потребують цього,

укриття не працює,

дітей не виводять на прогулянки,

протерміновані ліки тощо.

Малюку, який перебуває на зондовому харчуванні, фіксують руки саморобними пластиковими фіксаторами до синців. Кажуть, що він вириває зонд руками. Колега зняв ці кайдани. Дитина усміхалась, зонд лишився на місці,

– повідомила Мірошніченко про один з випадків, свідком якого вона стала.



Немовля зв'язують до синців / Фото Офісу омбудсмана

Мірошніченко повідомила, що діти постійно сидять в стільчиках для годування пристебнутими та прив'язаними. Щоб вони не заважали, персонал постійно вмикає мультфільми. Громадська діячка наголосила, що розвитком дітей ніхто не займається, і неповнолітні перебувають у постійній ізоляції.

У Миколаївському будинку дитини діє кабінет фізіотерапії та реабілітації, однак вихованцям дитбудинку там послуг не надають. Мірошніченко повідомила, що за останні 6 місяців немає жодного запису про надання послуг дітям. Кабінет фізіотерапії відвідують лише приватні клієнти, діти з батьками.

Мірошніченко також розповіла, що офіційно у будинку дитини немає укриття, але його організували у підвалі. Щоправда, під час тривоги дітей у підвал не спускають.

Ба більше, у закладі проблеми з санітарією: у закладі купа тарганів, пліснява, замість індивідуальної білизни – спільна. При цьому склади дитячого будинку забиті гуманітарною допомогою. Членкиня моніторингової групи Офісу омбудсмана також наголосила, що у шафах співробітників знайшли алкоголь.

В Офісі омбудсмана додали, що догляд за 8 дітьми, 5 з яких немовлята, а 3 потребують паліативної допомоги, здійснювали лише 2 працівники. В той час, як за наданими списками, кількість працівників Філії на день візиту становила 89 осіб.

Після виявлення нелюдських умов на місце відразу викликали поліцію. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом про катування дітей у Миколаївському будинку дитини.

Як живуть діти у будинку дитини у Миколаєві – більше у галереї

Як реагує місцева влада

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на умови в будинку дитини. Він наголосив, що заклад перебуває у підпорядкуванні обласної ради, хоч і розташований на території Миколаєва. Сєнкевич акцентував, що міська рада у такому випадку не впливає на роботу закладу, не відповідає за кадрові рішення та не має повноваження управління обласним будинком дитини.

Будь ласка, розділяйте, де міська влада, а де обласна. Я вже бачу, що омбудсмен звернув на цей випадок увагу і впевнений, що обласна рада вже займається питанням і виправить всі помилки,

– заявив Сєнкевич.

У підсумку Сєнкевич наголосив, що діти не мають перебувати у таких умовах.