Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Цікаво Польське кохання, кріпацтво та сімейні таємниці Кобзаря: маловідомі факти з життя Шевченка

Депутат з Миколаєва розкритикував творчість Шевченка

Голова адміністрації Центрального району Миколаєва та депутат міської ради від партії "Пропозиція" Олександр Береза 9 березня у фейсбуці опублікував провокативний допис щодо творчості Тараса Шевченка. У день народження Кобзаря посадовець висловив переконання, що Україна має творити "власний пантеон національних героїв, поетів, письменників, митців тощо". На тлі цієї заяви Береза розкритикував Тараса Шевченка.

Береза заявив, що йому не подобається ні постать Шевченка, ні його творчість. Ба більше, він переконаний, що Кобзар був "створений радянською пропагандою".

Як постать він був створений радянською пропагандою і вписаний у загальний концепт боротьби злиденного українського селянства із царатом. Це пояснювало необхідність боротьби й перемоги радянської влади над панами та куркулями,

– заявив Береза.

Ба більше, миколаївський депутат додав, що Шевченко, який помер у 47 років, це "просто творчий образ сивочолого з довгими вусами діда".

"Творчість Шевченка це не звеличення, а оплакування української нації. Мені відверто не вистачає у його творах звитяжності. Усе зводиться до "поховайте", а Україні сьогодні потрібно єднатися, боротися, опиратися та відновлюватися!", – додав Береза.

На скандальний допис Берези відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. У коментарях він назвав допис "соромом та ганьбою", а також закликав депутата піти з посади.

Ганьба, а не допис. Сором і підлість. Йди з посади,

– прокоментував допис Кремінь.

У відповідь Береза додав, що не захоплюється творчістю Шевченка, але захоплюється звитяжністю Романа Шухевича.

Варто зауважити, що під дописом Берези зібралося чимало гнівних коментарів. Користувачі наголошують, що Тарас Шевченко – глибока постать, а його твори – не лише про кріпацтво, як вважає депутат.

Раніше у центрі скандалу опинився будинок дитини у Миколаєві. Під час перевірки виявили нелюдські умови, в яких тримали неповнолітніх.