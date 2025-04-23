Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Единый вступительный экзамен и единый вступительный экзамен по методологии научных исследований должен состояться в 20 областях Украины и в Киеве.
Смотрите также Количество бюджетных мест значительно уменьшат: главные новации поступления в аспирантуру 2025 года
Где состоятся вступительные экзамены в аспирантуру
Экзаменационные центры создадут в 27 украинских городах, преимущественно в областных центрах.
Регистрация для участия в ЕВИ и ЕВВ начнется 2 мая и продлится до 23 мая.
Регистрировать будущих абитуриентов в аспирантуру будут приемные комиссии вузов очно или дистанционно.
Также поступающие в аспирантуру, которые не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации, смогут сделать это в дополнительный период – в течение 16 – 17 июня.
Зарегистрированные участники получат экзаменационные листки, в которых укажут данные для осуществления входа на их информационные страницы "Кабинет участника вступительных испытаний в аспирантуру".
Именно здесь участники основной сессии смогут до 12 июня узнать дату, время и место проведения тестирования, получив приглашение с этой информацией.
Смотрите также МОН подготовило проект программы вступительного экзамена в аспирантуру
Перечень населенных пунктов, где можно будет сдать тесты
1. Винницкая область:
город Винница (Винницкий район).
2. Волынская область:
1) город Киверцы (Луцкий район);
2) село Княгининок (Луцкий район);
3) город Луцк (Луцкий район).
3. Днепропетровская область:
1) город Каменское (Каменский район);
2) город Кривой Рог (Криворожский район);
3) город Днепр (Днепровский район).
4. Житомирская область:
город Житомир (Житомирский район).
5. Закарпатская область:
город Ужгород (Ужгородский район).
6. Запорожская область:
город Запорожье (Запорожский район).
7. Ивано-Франковская область:
город Ивано-Франковск (Ивано-Франковский район).
8. Город Киев.
9. Кировоградская область:
город Кропивницкий (Кропивницкий район).
10. Львовская область:
1) город Дрогобыч (Дрогобычский район);
2) город Львов (Львовский район).
11. Николаевская область:
город Николаев (Николаевский район).
12. Одесская область:
город Одесса (Одесский район).
13. Полтавская область:
город Полтава (Полтавский район).
14. Ровенская область:
1) город Острог (Ровенский район);
2) город Ровно (Ровенский район).
15. Сумская область:
город Сумы (Сумской район).
16. Тернопольская область:
город Тернополь (Тернопольский район).
17. Харьковская область:
город Харьков (Харьковский район).
18. Хмельницкая область:
город Хмельницкий (Хмельницкий район).
19. Черкасская область:
город Черкассы (Черкасский район).
20. Черновицкая область:
город Черновцы (Черновицкий район).
21. Черниговская область:
город Чернигов (Черниговский район).