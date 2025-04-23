Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Єдиний вступний іспит та єдине вступне випробування з методології наукових досліджень має відбутися у 20 областях України та у Києві.
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Де відбудуться вступні іспити в аспірантуру
Екзаменаційні центри створять в 27 українських містах, переважно в обласних центрах.
Реєстрація для участі в ЄВІ та ЄВВ розпочнеться 2 травня і триватиме до 23 травня.
Реєструватимуть майбутніх вступників в аспірантуру приймальні комісії вишів очно або дистанційно.
Також вступники в аспірантуру, які не змогли зареєструватись під час основного періоду реєстрації, зможуть зробити це в додатковий період – протягом 16 – 17 червня.
Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких вкажуть дані для здійснення входу на їхні інформаційні сторінки "Кабінет учасника вступних випробувань до аспірантури".
Саме тут учасники основної сесії зможуть до 12 червня дізнатись дату, час і місце проведення тестування, отримавши запрошення з цією інформацією.
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Перелік населених пунктів, де можна буде скласти тести
1. Вінницька область:
місто Вінниця (Вінницький район).
2. Волинська область:
1) місто Ківерці (Луцький район);
2) село Княгининок (Луцький район);
3) місто Луцьк (Луцький район).
3. Дніпропетровська область:
1) місто Кам’янське (Кам’янський район);
2) місто Кривий Ріг (Криворізький район);
3) місто Дніпро (Дніпровський район).
4. Житомирська область:
місто Житомир (Житомирський район).
5. Закарпатська область:
місто Ужгород (Ужгородський район).
6. Запорізька область:
місто Запоріжжя (Запорізький район).
7. Івано-Франківська область:
місто Івано-Франківськ (Івано-Франківський район).
8. Місто Київ.
9. Кіровоградська область:
місто Кропивницький (Кропивницький район).
10. Львівська область:
1) місто Дрогобич (Дрогобицький район);
2) місто Львів (Львівський район).
11. Миколаївська область:
місто Миколаїв (Миколаївський район).
12. Одеська область:
місто Одеса (Одеський район).
13. Полтавська область:
місто Полтава (Полтавський район).
14. Рівненська область:
1) місто Острог (Рівненський район);
2) місто Рівне (Рівненський район).
15. Сумська область:
місто Суми (Сумський район).
16. Тернопільська область:
місто Тернопіль (Тернопільський район).
17. Харківська область:
місто Харків (Харківський район).
18. Хмельницька область:
місто Хмельницький (Хмельницький район).
19. Черкаська область:
місто Черкаси (Черкаський район).
20. Чернівецька область:
місто Чернівці (Чернівецький район).
21. Чернігівська область:
місто Чернігів (Чернігівський район).