Мета документа – задоволення права вступників на ознайомлення із програмою ЄВВ з методології наукових досліджень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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МОН підготувало проєкт вступного іспиту в аспірантуру

Тест ЄВВ для майбутніх аспірантів матиме чотири структурні розділи:

"Наука та наукові дослідження в сучасному світі";

"Загальне уявлення про методологію наукового дослідження";

"Система організації наукової діяльності";

"Представлення наукових досліджень".

Найбільше завдань тесту присвятять загальному уявленню про методологію наукового дослідження. Питома вага цього розділу становитиме 45%.

Науці та науковим дослідженням в сучасному світі та системі організації наукової діяльності присвятять 25% та 24% завдань відповідно.

Найменшу питому вагу матиме розділ про представлення наукових досліджень – 6%.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймають до 1 травня на електронну пошту svitlana.didusenko@mon.gov.ua.

Результати обговорення мають розмістити на сайті МОН не пізніше ніж через два тижні після ухвалення рішень за результатами обговорення.

Раніше ми розповідали про те, що уряд України оновив правила вступу в аспірантуру у 2025 році.

Також ми інформували, які будуть прохідні бали для вступу в аспірантуру.