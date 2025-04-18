Тож уряд може ухвалити відповідне рішення, якщо кошти на це з'являться. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду в Верховній Раді, інформує 24 Канал.

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Коли вчителям підвищать зарплату

Посадовець зазначив, що цьогоріч 12 мільярдів гривень урядовці знайшли, щоб додати трохи грошей до зарплати вчителям.

Мовиться про так звану вчительську тисячу. Педагоги з 1 січня отримують 1000 гривень доплати до зарплати. З вересня ця сума зросте удвічі. Однак ці доплати актуальні у час воєнного стану, зокрема.

Це вже крок вперед, а сама Стратегія, яку ми маємо, передбачає мінімум 200 мільярдів гривень додаткового фінансування на освітню субвенцію. І коли буде можливість знайти ці кошти, вчителі будуть першими, кому буде піднята зарплата,

– заявив міністр.