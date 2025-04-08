Держава прагне покращити якість підготовки фахівців, а тому постійно змінює і вдосконалює умови підготовки. Що зміниться у 2025 році розповідає 24 Канал.

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Що зміниться для аспірантів

Уряд підтримав зміни до Порядку підготовки аспірантів і докторантів, щоб підвищити якість навчання та уніфікувати вимоги.

Важливим компонентом підготовки фахівця є знання іноземної мови. Саме на цей аспект поступово зміщувався фокус. Але не ігнорується рівень знання рідної мови.

А тому для аспірантів буде введено підсумковий залік з мов. У 3-му році аспірантури обов’язково складатиметься державний залік з української та іноземної мов для академічних цілей. Його проведуть з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання.

Крім того, для усіх буде обов’язковий іспит з іноземної на вступі. Скасовується норма, яка дозволяла не складати вступний іспит з іноземної мови, якщо у вступника був міжнародний сертифікат (TOEFL, IELTS, Cambridge тощо). Тепер незалежно від сертифікатів, всі складають іспит.

Нагадаємо, що цьогорічні іспити в аспірантуру в Україні відбудуться у дві сесії: основна – з 7 до 28 липня, додаткова – з 18 до 28 серпня.