Заяву за спеціальною формою можна подати особисто або дистанційно. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Чи можна відмовитись від складання НМТ-2025

У разі подання заяви про скасування реєстрації особисто, або нарочно, або поштовим зв'язком – вона має бути засвідчена особистим підписом заявника та подана разом із сертифікатом НМТ.

Якщо заяву подають з допомогою електронної пошти – на електронне зображення заяви, яку надсилають, треба накласти кваліфікований електронний підпис заявника або удосконалений електронний підпис заявника, базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Разом із заявою треба надіслати зображення сертифіката НМТ.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Заяви про скасування реєстрації для участі в НМТ приймають до 17 квітня включно.

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Що відомо про НМТ у 2025 році