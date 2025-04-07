Заявление по специальной форме можно подать лично или дистанционно. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Можно ли отказаться от сдачи НМТ-2025

В случае подачи заявления об отмене регистрации лично, или нарочно, или почтовой связью – оно должно быть заверено личной подписью заявителя и подано вместе с сертификатом НМТ.

Если заявление подают с помощью электронной почты – на электронное изображение заявления, которое направляют, надо наложить квалифицированную электронную подпись заявителя или усовершенствованную электронную подпись заявителя, базируется на квалифицированном сертификате электронной подписи. Вместе с заявлением надо прислать изображение сертификата НМТ.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Заявления об отмене регистрации для участия в НМТ принимают до 17 апреля включительно.

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Что известно об НМТ в 2025 году