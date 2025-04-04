Об этом рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона, отмечает 24 Канал. Около 9 тысяч человек не прислали свои кабинеты на обработку, потому что не нажали на последнюю нужную кнопку. Поэтому не завершили процедуру регистрации.

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Сколько человек будет сдавать НМТ в 2025 году

Документы еще 10 тысяч человек, которые регистрировались на мультитест, еще должны обработать, потому что они только создали свои кабинеты.

Более 18 тысяч человек зарегистрировались для прохождения тестирования за рубежом. Они будут иметь возможность пройти оценивание в 33 странах мира.

Самыми популярными предметами из выборочного блока являются иностранные языки, в частности английский. Большинство поступающих выбирает именно его. Также довольно популярной является география и биология,

– рассказала Вакуленко.

И добавила, что до 8 апреля поступающие могут изменить еще и место потенциального прохождения тестирования, и четвертый предмет. Даже те, что уже зарегистрировались.

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Могут ли сдавать тестирование абитуриенты с ВОТ

Руководительница УЦОКО также сообщила, что поступающие, которые находятся на временно оккупированных территориях, должны также регистрироваться на тестирование и приехать сдавать НМТ на подконтрольную Украине территорию. Ведь на ВОТ, по понятным причинам, тестирование не проводят.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Однако Вакуленко отметила, что поступающие с ВОТ имеют альтернативные способы поступления в вузы Украины, кроме как по результатам НМТ. Детали следует искать в Порядке приема в вузы.