Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в етері телемарафону, зазначає 24 Канал. Близько 9 тисяч осіб не надіслали свої кабінети на оброблення, бо не натиснули на останню потрібну кнопку. Тож не завершили процедуру реєстрації.
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Скільки осіб складатиме НМТ у 2025 році
Документи ще 10 тисяч осіб, які реєструвалися на мультитест, ще мають опрацювати, бо вони тільки-но створили свої кабінети.
Понад 18 тисяч осіб зареєструвалися для проходження тестування за кордоном. Вони матимуть можливість пройти оцінювання у 33 країнах світу.
Найпопулярнішими предметами з вибіркового блоку є іноземні мови, зокрема англійська. Більшість вступників обирає саме її. Також доволі популярною є географія і біологія,
– розповіла Вакуленко.
І додала, що до 8 квітня вступники можуть змінити ще і місце потенційного проходження тестування, і четвертий предмет. Навіть ті, що вже зареєструвалися.
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Чи можуть складати тестування вступники з ТОТ
Очільниця УЦОЯО також повідомила, що вступники, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні також реєструватися на тестування і приїхати складати НМТ на підконтрольну Україні територію. Адже на ТОТ, зі зрозумілих причин, тестування не проводять.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Однак Вакуленко наголосила, що вступники з ТОТ мають альтернативні способи вступу до вишів України, окрім як за результатами НМТ. Деталі варто шукати у Порядку прийому до вишів.
- Нагадаємо, що основний період реєстрації на НМТ-2025 завершився 3 квітня.