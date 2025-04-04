Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в етері телемарафону, зазначає 24 Канал. Близько 9 тисяч осіб не надіслали свої кабінети на оброблення, бо не натиснули на останню потрібну кнопку. Тож не завершили процедуру реєстрації.

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Скільки осіб складатиме НМТ у 2025 році

Документи ще 10 тисяч осіб, які реєструвалися на мультитест, ще мають опрацювати, бо вони тільки-но створили свої кабінети.

Понад 18 тисяч осіб зареєструвалися для проходження тестування за кордоном. Вони матимуть можливість пройти оцінювання у 33 країнах світу.

Найпопулярнішими предметами з вибіркового блоку є іноземні мови, зокрема англійська. Більшість вступників обирає саме її. Також доволі популярною є географія і біологія,

– розповіла Вакуленко.

І додала, що до 8 квітня вступники можуть змінити ще і місце потенційного проходження тестування, і четвертий предмет. Навіть ті, що вже зареєструвалися.

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Чи можуть складати тестування вступники з ТОТ

Очільниця УЦОЯО також повідомила, що вступники, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні також реєструватися на тестування і приїхати складати НМТ на підконтрольну Україні територію. Адже на ТОТ, зі зрозумілих причин, тестування не проводять.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Однак Вакуленко наголосила, що вступники з ТОТ мають альтернативні способи вступу до вишів України, окрім як за результатами НМТ. Деталі варто шукати у Порядку прийому до вишів.