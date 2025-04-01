Варто за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Завершується основний період реєстрації на НМТ у 2025 році

Після створення персонального кабінету в ньому потрібно буде виконати такі дії:

зазначити реєстраційні дані, вказати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де учасник / учасниця планує перебувати в дні проведення НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи;

завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів (їх перелік програма визначить автоматично відповідно до способу створення персонального кабінету і внесених реєстраційних даних);

підтвердити бажання взяти участь в НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.

В УЦОЯО наголошують, що треба обов'язково натиснути на кнопку "Надіслати на обробку". В іншому разі вас не зареєструють.

Згодом після надсилання своїх даних у персональному кабінеті ви отримаєте повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2025 року. Або ж повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ним / нею інформації та/або копій документів.

Виправити помилки й повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна до 8 квітня включно. Якщо ви цього не зробите, вам відмовлять у реєстрації.

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Скільки осіб вже зареєструвалося на НМТ-2025

Станом на 28 березня вже 258 171 особа отримала повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2025 року.

Складати тестування в Україні хоче 241 341 особа, за кордоном – 16 830 осіб.

З додаткового блоку НМТ вступники віддають перевагу іноземним мовам (102 978 осіб) та географії (56 451 особа).

50 812 осіб виявили бажання складати четвертим предметом біологію, 38 531 – українську літературу, 6 961 – фізику, 2 438 осіб – хімію.