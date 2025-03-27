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Які є етапи визначення результатів НМТ

Кількість тестових балів – це арифметична сума балів за відповіді на завдання. Її встановлюють шляхом додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання з ключами відповідей кожного учасника НМТ. Це здійснюють на основі розроблених Українським центром схем нарахування балів за виконання завдань.

Після цього учасник НМТ може самостійно визначити кількість рейтингових балів, які використовуватимуть для участі в конкурсному відборі до вишів. Для цього треба використати таблиці переведення тестових балів у шкалу 100 – 200 балів з кожного предмета. Ці таблиці затверджує щорічно МОН. Їх можна знайти у додатках до Порядку прийому до ЗВО.

Офіційне оголошення результатів НМТ здійснюється шляхом їх розміщення в персональних кабінетах у визначені МОН строки.

Учасники основної сесії отримають офіційні результати у своїх е-кабінетах до 4 липня, а учасники додаткової сесії – до 30 липня.

Результати НМТ, тобто рейтингові оцінки за шкалою 100 – 200 балів, вказують в Інформаційній картці до Сертифіката (додаток 3), розміщеній у персональному кабінеті. Ці результати УЦОЯО передає до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Після офіційного оголошення результати НМТ можуть змінити (анулювати) за рішенням апеляційної комісії або суду.