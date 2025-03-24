Відповідна дата передбачена календарним планом проведення НМТ. Про це інформує 24 Канал.

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Коли буде відома дата складання НМТ-2025

Кожен учасник НМТ отримає запрошення для участі в основній сесії у своєму персональному кабінеті.

Запрошення міститиме інформацію про дату, місце та час проведення тестування.

Учасники НМТ отримають запрошення не пізніше ніж за 10 днів до початку основної сесії. Вона розпочинається 14 травня.

Тож дату і місце іспитів учасники НМТ дізнаються не пізніше ніж 4 травня.

Учасники додаткової сесії зможуть дізнатись про дату та місце свого іспиту не пізніше ніж за 3 дні до початку додаткової сесії, тобто 11 липня.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що відомо про НМТ у 2025 році