Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.
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Чому математику обов'язково треба складати на НМТ
Вакуленко уточнила: математика – це і про аналіз, і про здатність сконструювати логічний хід думок.
Це про розуміння вад якогось твердження чи процесу. Немає зараз у науці і у вищій освіті тих дисциплін чи предметів, які не стосувалися б роботи з даними аналітики, роботи з таблицями, діаграмами, схемами, відсотками. В кожній науці ви використовуватимете той інструмент, яким є математика,
– каже вона.
За словами очільниці УЦОЯО, математика – це мова науки, тому вона однозначно потрібна школярам.
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Що відомо про реєстрацію на НМТ-2025
- Станом на 21 березня повідомлення про успішну реєстрацію на мультитест у 2025 році отримала 217 321 особа. Вони вже можуть сформувати сертифікат НМТ 2025 року.
- До слова, розпочалася реєстрація на тестування 6 березня.
- В Україні мають намір проходити тестування 202 654 особи; за кордоном – 14 667 осіб.
- Під час вибору предмета додаткового блоку НМТ, вступники віддають перевагу іноземним мовам (88 966 осіб) та географії (45 698 осіб).