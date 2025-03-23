Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.

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Чому математику обов'язково треба складати на НМТ

Вакуленко уточнила: математика – це і про аналіз, і про здатність сконструювати логічний хід думок.

Це про розуміння вад якогось твердження чи процесу. Немає зараз у науці і у вищій освіті тих дисциплін чи предметів, які не стосувалися б роботи з даними аналітики, роботи з таблицями, діаграмами, схемами, відсотками. В кожній науці ви використовуватимете той інструмент, яким є математика,

– каже вона.

За словами очільниці УЦОЯО, математика – це мова науки, тому вона однозначно потрібна школярам.

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