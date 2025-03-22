Реєстрація на тестування, до слова, триває вже близько двох тижнів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Який четвертий предмет обирають майбутні учасники НМТ

В Україні мають намір проходити тестування 202 654 особи; за кордоном – 14 667 осіб.

Під час вибору предмета додаткового блоку НМТ, вступники віддають перевагу іноземним мовам (88 966 осіб) та географії (45 698 осіб). 42 542 особи виявили бажання складати четвертим предметом біологію, 32 348 осіб – українську літературу, 5 714 – фізику, 2 053 особи – хімію.

Зверніть увагу! Щоб успішно зареєструватися, вступнику / вступниці потрібно створити персональний кабінет. Це можна зробити автоматично, скориставшись застосунком Дія, або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

В УЦОЯО також нагадують: якщо не натиснути на кнопку "Надіслати на обробку" – регіональний центр не зможе опрацювати інформацію, через що особу не зареєструють для участі в НМТ.

Після надсилання документів на обробку рекомендуємо час від часу зазирати до персонального кабінету, щоб не пропустити важливого повідомлення,

– наголошують у Центрі.

До 8 квітня в персональному кабінеті вступники ще мають змогу змінити навчальний предмет додаткового блоку, з якого бажають пройти тестування, чи населений пункт в Україні або за кордоном, чи вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії.

Реєстрація триватиме до 3 квітня 2025 року (включно). Однак в УЦОЯО радять не зволікати, аби мати час для усунення недоліків чи внесення потрібних змін.