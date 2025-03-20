Мовиться про дві у США і Туреччині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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У яких ще містах можна буде скласти НМТ за кордоном

УЦОЯО вдалося досягти домовленостей із міністерствами освіти, представниками неурядових освітніх організацій інших держав, а також із посольствами України в них щодо можливостей провести НМТ в Стамбулі (Туреччина). Окрім цього, в Чикаго (США) створюватимуть ТЕЦ для проведення додаткової сесії НМТ.

У Центрі також наголошують: попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширили, є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. У разі вичерпання місць у певному населеному пункті воно стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації.

Станом на 19 березня вже немає вільних місць для проходження НМТ в таких містах: Відень (Австрія), Дюссельдорф, Кельн (Німеччина), Люблін (Польща) Бухарест (Румунія), Прага (Чехія),

– зазначили в УЦОЯО.

Майбутнім учасникам мультитесту також нагадують: якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з'явилася більш зручна для вас локація – можете до 8 квітня 2025 року змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ.