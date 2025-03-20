Речь идет о двух в США и Турции. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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В каких еще городах можно будет сдать НМТ за рубежом

УЦОКО удалось достичь договоренностей с министерствами образования, представителями неправительственных образовательных организаций других государств, а также с посольствами Украины в них о возможностях провести НМТ в Стамбуле (Турция). Кроме этого, в Чикаго (США) будут создавать ТЭЦ для проведения дополнительной сессии НМТ.

В Центре также отмечают: несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширили, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. В случае исчерпания мест в определенном населенном пункте оно станет недоступным для выбора в сервисе регистрации.

По состоянию на 19 марта уже нет свободных мест для прохождения НМТ в таких городах: Вена (Австрия), Дюссельдорф, Кельн (Германия) (Германия), Люблин (Польша) Бухарест (Румыния), Прага (Чехия),

– отметили в УЦОКО.

Будущим участникам мультитеста также напоминают: если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для проезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация – можете до 8 апреля 2025 года изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению во время проведения НМТ.