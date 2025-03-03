Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление директора УЦОКО Татьяны Вакуленко во время вебинара. В рамках основной сессии сдать тестирование можно будет в 27 странах.

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Где за рубежом состоится НМТ в 2025 году

Так, на сегодня подтвердили договоренности о проведении НМТ такие страны:

Азербайджан;

Бельгия;

Болгария;

Великобритания;

Грузия;

Дания;

Эстония;

Италия;

Ирландия;

Испания;

Канада;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Молдова;

Германия;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Румыния;

США;

Венгрия;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Чехия;

Швейцария;

Швеция.

Во время дополнительной сессии мы имеем еще возможность проходить оценивание в Хорватии,

– добавила Вакуленко.



В каких странах состоится НМТ-2025 / скриншот видео

По ее словам, переговоры с отдельными зарубежными учреждениями / организациями еще продолжаются. УЦОКО надеется, что количество локаций, где будет происходить оценивание, возрастет. Заметим, что из предоставленного перечня можно выбрать удобный для проезда населенный пункт, если вы будете сдавать НМТ за рубежом.

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Почему не стоит медлить с регистрацией

Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ может стать несколько больше, УЦОКО не советует медлить с регистрацией, которая стартует уже 6 марта.

Просим абитуриентов в ближайшее время выбрать из предложенного перечня ближайший город. Если впоследствии появится более удобная локация, вы сможете до 8 апреля 2025 года включительно изменить регистрационные данные и выбрать населенный пункт, расположенный ближе к вашему местонахождению на время проведения НМТ. О новых локациях мы будем сообщать,

– акцентировала Вакуленко.

И добавила, что за рубежом действует ограничение по количеству лиц, которые могут принять участие в НМТ. Поэтому в случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте определенной страны, он станет недоступным для выбора. Некоторые локации будут доступны только в рамках дополнительной сессии НМТ.