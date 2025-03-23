Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ.

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Почему математику обязательно надо сдавать на НМТ

Вакуленко уточнила: математика – это и об анализе, и о способности сконструировать логический ход мыслей.

Это о понимании недостатков какого-то утверждения или процесса. Нет сейчас в науке и в высшем образовании тех дисциплин или предметов, которые не касались бы работы с данными аналитики, работы с таблицами, диаграммами, схемами, процентами. В каждой науке вы будете использовать тот инструмент, которым является математика,

– говорит она.

По словам руководительницы УЦОКО, математика – это язык науки, поэтому она однозначно нужна школьникам.

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Что известно о регистрации на НМТ-2025