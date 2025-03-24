Соответствующая дата предусмотрена календарным планом проведения НМТ. Об этом информирует 24 Канал.
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Когда будет известна дата сдачи НМТ-2025
Каждый участник НМТ получит приглашение для участия в основной сессии в своем персональном кабинете.
Приглашение будет содержать информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.
Участники НМТ получат приглашение не позднее чем за 10 дней до начала основной сессии. Она начинается 14 мая.
Поэтому дату и место экзаменов участники НМТ узнают не позднее 4 мая.
Участники дополнительной сессии смогут узнать о дате и месте своего экзамена не позднее чем за 3 дня до начала дополнительной сессии, то есть 11 июля.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Что известно об НМТ в 2025 году
- В 2025 году национальный мультитест стартует 14 мая.
- Знания выпускников будут проверять по четырем предметам.
- Три будут обязательными, а один можно будет выбрать из предложенного перечня.
- Регистрация на НМТ стартовала 6 марта и продлится по 3 апреля.
- По состоянию на 21 марта сообщение об успешной регистрации на мультитест в 2025 году получил 217 321 человек. Они уже могут сформировать сертификат НМТ 2025 года.