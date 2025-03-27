Информация об этом появится на экране монитора после нажатия кнопки "Завершить работу". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Какие есть этапы определения результатов НМТ

Количество тестовых баллов – это арифметическая сумма баллов за ответы на задания. Ее устанавливают путем сложения баллов, полученных в процессе сопоставления ответов на задания с ключами ответов каждого участника НМТ. Это осуществляют на основе разработанных Украинским центром схем начисления баллов за выполнение заданий.

После этого участник НМТ может самостоятельно определить количество рейтинговых баллов, которые будут использовать для участия в конкурсном отборе в вузы. Для этого надо использовать таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100 – 200 баллов по каждому предмету. Эти таблицы утверждает ежегодно МОН. Их можно найти в приложениях к Порядку приема в ЗВО.

Официальное объявление результатов НМТ осуществляется путем их размещения в персональных кабинетах в определенные МОН сроки.

Участники основной сессии получат официальные результаты в своих е-кабинетах до 4 июля, а участники дополнительной сессии – до 30 июля.

Результаты НМТ, то есть рейтинговые оценки по шкале 100 – 200 баллов, указывают в Информационной карточке к Сертификату (приложение 3), размещенной в персональном кабинете. Эти результаты УЦОКО передает в соответствующий реестр в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

После официального объявления результаты НМТ могут изменить (аннулировать) по решению апелляционной комиссии или суда.