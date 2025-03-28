Сторінка містить важливу інформацію щодо кожного етапу проведення тестування. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Яку інформацію містить інформаційна сторінка учасника НМТ

Тут, зокрема, треба підтвердити бажання проходити мультитест та повідомити організаторів про те, у якому регіоні ви перебуватимете під час складання іспиту в 2025 році.

Також на інформаційній сторінці учасник зможе дізнатися про дату, час і місце проходження НМТ, отримавши запрошення для участі у тесті.

Запрошення для учасників основної сесії розміщують не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ. Цьогоріч можливість завантажити запрошення учасники основної сесії отримають з 4 травня.

Учасники, які складатимуть мультитест під час додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку проведення додаткової сесії. Завантажити запрошення можна буде з 11 липня.

Після визначення результатів НМТ на сторінці розміщують інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування.