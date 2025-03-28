Страница содержит важную информацию по каждому этапу проведения тестирования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Какую информацию содержит информационная страница участника НМТ
Здесь, в частности, надо подтвердить желание проходить мультитест и сообщить организаторам о том, в каком регионе вы будете находиться во время сдачи экзамена в 2025 году.
Также на информационной странице участник сможет узнать о дате, время и место прохождения НМТ, получив приглашение для участия в тесте.
Приглашение для участников основной сессии размещают не позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ. В этом году возможность загрузить приглашение участники основной сессии получат с 4 мая.
Участники, которые будут сдавать мультитест во время дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения дополнительной сессии. Скачать приглашение можно будет с 11 июля.
После определения результатов НМТ на странице размещают информационную карточку с персональными результатами участника тестирования.
- Ранее мы информировали, что по состоянию на 28 марта 258 171 человек успешно зарегистрировался на национальный мультипредметный тест (НМТ) 2025 года.