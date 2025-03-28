Страница содержит важную информацию по каждому этапу проведения тестирования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Смотрите также Более 5 тысяч должны исправить данные: сколько человек зарегистрировали на НМТ-2025

Какую информацию содержит информационная страница участника НМТ

Здесь, в частности, надо подтвердить желание проходить мультитест и сообщить организаторам о том, в каком регионе вы будете находиться во время сдачи экзамена в 2025 году.

Также на информационной странице участник сможет узнать о дате, время и место прохождения НМТ, получив приглашение для участия в тесте.

Приглашение для участников основной сессии размещают не позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ. В этом году возможность загрузить приглашение участники основной сессии получат с 4 мая.

Участники, которые будут сдавать мультитест во время дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения дополнительной сессии. Скачать приглашение можно будет с 11 июля.

После определения результатов НМТ на странице размещают информационную карточку с персональными результатами участника тестирования.