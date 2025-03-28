По состоянию на 28 марта, уже 258 171 человек получил сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2025 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Сколько человек уже зарегистрировалось на НМТ в 2025 году

Почти 267 тысяч из них прислали внесенную в регистрационную форму информацию и копии документов на обработку в региональные центры оценивания качества образования.

В Украине хочет сдавать тестирование 241 341 человек, а за рубежом – 16 830 человек.

Самым популярным предметом из дополнительного блока НМТ являются иностранные языки. Их выбрали 102 978 человек. Также – география (56 451 человек). 50 812 человек изъявили желание сдавать четвертым предметом биологию, 38 531 – украинскую литературу, 6 961 – физику, 2 438 человек – химию.

Обратите внимание! Чтобы успешно зарегистрироваться, поступающему / поступающей нужно создать персональный кабинет. Это можно сделать с помощью приложения Дія или путем самостоятельного заполнения формы в регистрационном сервисе.

Также в УЦОКО напоминают: если не нажать на кнопку "Отправить на обработку" – региональный центр не сможет обработать информацию, из-за чего лицо не зарегистрируют для участия в НМТ.

После отправки документов на обработку рекомендуем время от времени заглядывать в персональный кабинет, чтобы не пропустить важного сообщения,

– акцентировали в Центре.

Что интересно, более пяти тысяч поступающих / абитуриентов получили от региональных центров оценивания качества образования в персональных кабинетах сообщение о необходимости в доработке предоставленной ими информации и/или копий документов. Устранить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку надо как можно быстрее, но не позднее 8 апреля.

До 8 апреля в персональном кабинете абитуриент / абитуриентка сможет изменить учебный предмет дополнительного блока, или населенный пункт в Украине или за рубежом для сдачи НМТ, или указать на потребность в прохождении НМТ во время дополнительной сессии.