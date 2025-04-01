Стоит с помощью специального сервиса создать персональный кабинет на веб-сайте УЦОКО. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Завершается основной период регистрации на НМТ в 2025 году

После создания персонального кабинета в нем нужно будет выполнить следующие действия:

указать регистрационные данные, указать из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населенный пункт в Украине или за рубежом, где участник / участница планирует находиться в дни проведения НМТ, а также язык сдачи предметов сертификационной работы;

загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов (их перечень программа определит автоматически в соответствии со способом создания персонального кабинета и внесенных регистрационных данных);

подтвердить желание принять участие в НМТ и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования, нажав на соответствующую кнопку в сервисе.

В УЦОКО отмечают, что надо обязательно нажать на кнопку "Отправить на обработку". В противном случае вас не зарегистрируют.

Впоследствии после отправки своих данных в персональном кабинете вы получите сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2025 года. Или же сообщение о необходимости в доработке предоставленной им/ею информации и/или копий документов.

Исправить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования можно до 8 апреля включительно. Если вы этого не сделаете, вам откажут в регистрации.

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Сколько человек уже зарегистрировалось на НМТ-2025

По состоянию на 28 марта уже 258 171 человек получил сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2025 года.

Сдавать тестирование в Украине хочет 241 341 человек, за рубежом – 16 830 человек.

Из дополнительного блока НМТ поступающие отдают предпочтение иностранным языкам (102 978 человек) и географии (56 451 человек).

50 812 человек изъявили желание сдавать четвертым предметом биологию, 38 531 – украинскую литературу, 6 961 – физику, 2 438 человек – химию.