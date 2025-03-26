Це єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ). Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Коли будуть вступні іспити в магістратуру у 2025 році

Іспити відбуватимуться у межах двох сесій.

Основна сесія триватиме з 7 до 28 липня, а додаткова – з 18 до 28 серпня 2025 року.

Оголошення результатів основної сесії вступних випробувань відбудеться до 8 серпня, а додаткової – до 3 вересня.

Для того, щоб узяти участь у вступних випробуваннях, майбутні вступники до аспірантури повинні на них зареєструватись.

Основний етап реєстрації для участі в ЄВІ / ЄВВ триватиме з 2 до 23 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти як очно, так і дистанційно.

У додатковий період, протягом 16 – 17 червня, матимуть змогу зареєструватися для складання ЄВІ / проходження ЄВВ ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації.

Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких буде вказано дані для здійснення входу на їхні інформаційні сторінки "Кабінет учасника вступних випробувань до аспірантури".

Саме тут учасники іспитів зможуть дізнатись дату, час і місце проведення тестування. Учасники основної сесії отримають запрошення з цією інформацією до 12 червня, а учасники додаткової сесії – до 14 серпня.