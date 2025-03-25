Таку норму містить Порядок організації і проведення вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Коли сформують завдання ЄВВ

Згідно з документом, специфікацію тесту ЄВВ повинна розробити спеціально створена робоча група не пізніше ніж за 12 тижнів до проведення вступних випробувань.

Також не пізніше ніж за 12 тижнів до проведення іспиту ця робоча група має сформувати базу тестових завдань для проведення ЄВВ.

Безпосередньо варіанти тестів мають бути сформовані не пізніше ніж за 6 тижнів до проведення іспиту.

Попередньо розроблятимуть тестові завдання представники закладів вищої освіти, які за потреби мають пройти попереднє навчання.

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