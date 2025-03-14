Також цей іспит складатимуть охочі вступити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва – тобто в аспірантуру. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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З чого складатиметься ЄВІ у 2025 році

ЄВІ міститиме тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ.

Так, визначили кількість завдань у кожному тесті, форми тестових завдань, час, відведений на їх виконання, схеми нарахування балів.

Завдання ТЗНК укладуть відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.



З чого складатиметься ЄВІ у 2025 році / УЦОЯО

Блок "ТЗНК" складатиметься з двох компонентів: вербально-комунікативного й логіко-аналітичного. Він міститиме 27 завдань:

4 – на заповнення пропусків у мікротекстах (підзавдання 1–10) (потрібно буде доповнити речення в мікротекстах словосполученнями / словами, вибравши їх з-поміж наведених варіантів);

23 – із вибором однієї правильної відповіді.

На проходження тесту вступники матимуть 75 хвилин.

Блок "Іноземна мова" (тест з англійської, німецької, французької або іспанської мови на вибір вступника) складатиметься з двох частин: читання і використання мови. Він міститиме 30 завдань:

6 – на встановлення відповідності (треба дібрати твердження / ситуації до оголошень / текстів, запитання до відповідей або відповіді до запитань);

5 – із вибором однієї правильної відповіді;

19 – на заповнення пропусків у тексті (потрібно доповнити речення в тексті словосполученнями / словами з наведених варіантів).

На виконання завдань тесту відведено орієнтовно 45 хвилин.

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Як оцінюватимуть завдання

Завдання ТЗНК оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу – за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу – за кожний правильно заповнений пропуск у мікротекстах.

Отже, за виконання всіх завдань ТЗНК можна отримати від 0 до 33 тестових балів: 10 балів за виконання завдань 1 – 4 (підзавдань 1 – 10) і 23 бали за виконання завдань 5 – 27.

За завдання з іноземної мови згідно зі схемою нарахування балів нарахують по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.

Отже, за виконання завдань блоку "Іноземна мова" можна отримати від 0 до 30 балів.

Приклади екзаменаційних робіт ЄВІ минулих років можна знайти на вебсайті УЦОЯО.

Раніше ми повідомляли, що МОН затвердило умови вступу у магістратуру.