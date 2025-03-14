Также этот экзамен будут сдавать желающие поступить на обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства – то есть в аспирантуру. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Из чего будет состоять ЕВЭ в 2025 году

ЕВЭ будет содержать тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор абитуриента).

Украинский центр оценивания качества образования утвердил общие характеристики тестов ЕВИ.

Так, определили количество заданий в каждом тесте, формы тестовых заданий, время, отведенное на их выполнение, схемы начисления баллов.

Задания ТЗНК составят в соответствии с Программой теста общей учебной компетентности, по иностранным языкам – к Программой единого вступительного экзамена по иностранным языкам.



Из чего будет состоять ЕВЭ в 2025 году / УЦОКО

Блок "ТЗНК" будет состоять из двух компонентов: вербально-коммуникативного и логико-аналитического. Он будет содержать 27 заданий:

4 – на заполнение пропусков в микротекстах (подзадание 1–10) (нужно будет дополнить предложения в микротекстах словосочетаниями / словами, выбрав их из приведенных вариантов);

23 – с выбором одного правильного ответа.

На прохождение теста у поступающих будет 75 минут.

Блок "Иностранный язык" (тест по английскому, немецкому, французскому или испанскому языку на выбор поступающего) будет состоять из двух частей: чтение и использование языка. Он будет содержать 30 заданий:

6 – на установление соответствия (надо подобрать утверждения / ситуации к объявлениям / текстам, вопросы к ответам или ответы к вопросам);

5 – с выбором одного правильного ответа;

19 – на заполнение пробелов в тексте (нужно дополнить предложения в тексте словосочетаниями / словами из приведенных вариантов).

На выполнение заданий теста отведено ориентировочно 45 минут.

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Как будут оценивать задания

Задания ТЗНК будут оценивать в соответствии с схеме начисления баллов. То есть по 1 тестовому баллу – за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и по 1 тестовому баллу – за каждый правильно заполненный пробел в микротекстах.

Итак, за выполнение всех заданий ТЗНК можно получить от 0 до 33 тестовых баллов: 10 баллов за выполнение заданий 1 – 4 (подзаданий 1 – 10) и 23 балла за выполнение заданий 5 – 27.

За задания по иностранному языку согласно схеме начисления баллов начислят по 1 тестовому баллу за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия и по 1 тестовому баллу за каждый правильно заполненный пробел в тексте.

Итак, за выполнение заданий блока "Иностранный язык" можно получить от 0 до 30 баллов.

Примеры экзаменационных работ ЕВЭ прошлых лет можно найти на веб-сайте УЦОКО.

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