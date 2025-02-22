Прохідний бал 2025 для аспірантів за кожен компонент ЄВІ встановили на рівні 150. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Education.ua.

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Який прохідний бал ЄВІ на аспірантуру 2025 року

Так, вступ в аспірантуру у 2025 році можливий за результатами ЄВІ. Він складається з двох компонентів:

тесту з іноземної мови;

тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Для вступу до аспірантури 2025 необхідно мати такі бали за ЄВІ:

тест з іноземної мови — від 150 балів;

ТЗНК — від 150 балів.

Також вперше цьогоріч майбутні аспіранти складатимуть іспит з методології проведення наукових досліджень. Цей іспит з проєкту Порядку прийому на навчання відомий під назвою ЄФВВ з філософії науки). Прохідні бали поки не відомі.

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Які особливості вступу в аспірантуру у 2025 році