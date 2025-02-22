Проходной балл 2025 года для аспирантов за каждый компонент ЕВЭ установили на уровне 150. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Education.ua.
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Какой проходной балл ЕВЭ на аспирантуру 2025 года
Так, поступление в аспирантуру в 2025 году возможно по результатам ЕВЭ. Он состоит из двух компонентов:
- теста по иностранному языку;
- теста общей учебной компетентности (ТЗНК).
Для поступления в аспирантуру 2025 необходимо иметь такие баллы по ЕВЭ:
- тест по иностранному языку – от 150 баллов;
- ТЗНК – от 150 баллов.
Также впервые в этом году будущие аспиранты будут сдавать экзамен по методологии проведения научных исследований. Этот экзамен из проекта Порядка приема на обучение известен под названием ЕФВВ по философии науки). Проходные баллы пока не известны.
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Какие особенности поступления в аспирантуру в 2025 году
- Сертификаты ЕВИ: подходят результаты ЕВИ 2023 – 2025 годов.
- ЕВЭ проводит Украинский центр оценивания качества образования.
- Профессиональные экзамены: после успешной сдачи ЕВИ и экзамена по методологии нужно будет сдать профессиональные испытания в учебном заведении. Программы заведения публикуют на своих сайтах.
- Подача заявлений: заявления на поступление в аспирантуру 2025 года будут подавать через электронные кабинеты абитуриентов на сайте ЕГЭБО.
- Форма обучения: в 2025 году поступление в аспирантуру на дневную форму происходит только на бюджет.