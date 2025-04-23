Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький під час брифінгу, зазначає 24 Канал. Також він розповів і про інші новації цьогорічної вступної кампанії.

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Які зміни очікують на вступників в аспірантуру

Посадовець зауважив, що 7 тисяч місць для навчання в аспірантурі, які пропонували торік, це завелика цифра. Він нагадав, що торішній ажіотаж щодо навчання в аспірантурі спричинила можливість отримання відстрочки від мобілізації. Цьогоріч цей ажіотаж серед вступників в аспірантуру має бути менший.

Зауважимо, що право на відстрочку від мобілізації мають лише ті аспіранти, які здобувають освіту на денній формі навчання.

Очевидно, перевагу матимуть інженерні та природничі спеціальності – ті інновації, для яких нам дуже потрібні фахівці аспірантського рівня,

– розповів заступник міністра.

Посадовець також наголосив, що 2025 року, як і торік, вступити в аспірантуру можна буде на денну форму лише на бюджет. А на контракт – лише на заочну або вечірню.

Ми хочемо забезпечити, щоб місце в аспірантурі мали всі, хто справді хоче писати дисертації, проводити дослідження та створювати інновації. Але щоб не було таких місць забагато, а аспірантуру використовували не за призначенням,

– повідомив Вінницький.

Він також розповів, що цьогоріч вперше електронні кабінети застосуватимуть для вступу в аспірантуру. Як це роблять для вступу на бакалаврат і в магістратуру.

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Зауважимо, що до 2022 року до аспірантури щороку вступало 7 – 8 тисяч осіб. У 2024 на вступні тести в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тисяч осіб. З них 91 561 особа – чоловіки віком 25 – 60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста.

Також ми інформували, які будуть прохідні бали для вступу в аспірантуру.