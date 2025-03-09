Кобзар, зокрема, зробив неоціненний внесок у розвиток письменства, мистецтва, української мови тощо. А окремі цитати з його творів стали навіть стали пророчими.

До теми Колорит мови Кобзаря: які цікаві та незвичні слова є у поезії Тараса Шевченка

Найкращі цитати з творів Тараса Шевченка

І це не дивно, адже цитати з творів Кобзаря не втрачають актуальності навіть сьогодні. Зокрема ті, які стосуються Росії.

Тарас Шевченко, зокрема, оспівував людські цінності: любов і вірність, материнську долю, дружбу, відданість рідній землі і народові тощо.

Тож 24 Канал пропонує цитати з творів пророка, які має знати кожен українець.

Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!

І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі.

Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.

В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.

Наша дума, наша пісня Не вмpе, не зaгинe… От де, люде, наша слава, Слава України!

Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя.

Страшно впасти у кайдани, Умирать в неволі, А ще гірше — спати, спати, І спати на волі…

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Поховайте та вставайте, кайдани порвіте І вражою злою кров'ю волю окропіте.

Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.

Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється – ожива, Як їх почує!..

Сергій Нігоян на Майдані декламує вірш Шевченка: відео