Внедрение Мрии анонсировал Владимир Зеленский в сентябре прошлого года. Он назвал новое приложение похожим на Дію, а пользоваться разработкой могут даже те школьники, которые находятся за рубежом.
К теме Образовательному чуду быть: какие возможности подарит ученикам приложение Мрия
Что известно о бета-тестировании Мрии
Уже сегодня первые 40 школ по всей Украине начинают тестировать наш образовательный game changer,
– говорится в заметке министерства.
В ведомстве говорят, что Мрия станет важным инструментом для трансформации всех образовательных систем мира. Но сначала ее удобство должны оценить педагоги. Разработчики уверяют: учителя будут тратить меньше времени на рутину, зато больше – на развитие детей.
Во время тестирования педагоги испытают в Мрии:
- журналы;
- план дня;
- библиотеку контента;
- чаты с родителями и учениками.
Все будет в одном приложении. Для родителей и детей Мрия также будет иметь свои преимущества.
Родители с Мрией будут знать, что детям нравится и удается лучше, а где нужна поддержка и внимание. Так глубже поймут, как помочь детям реализоваться в будущем. Для детей в Мрии будет акцент на личном развитии – библиотека контента об ИТ, искусственный интеллект, интересности от профессионалов, документ Мрия ID, план дня и чаты. Все, как у взрослых, только вместо встреч – уроки и достижения,
– обещают в Минцифры.
В министерстве надеются, что создадут настолько удобный и популярный продукт, что школы будут конкурировать за скорость внедрения Мрии. Успешное внедрение и использование приложения там назвали будущим доказательством того, "что мы способны на изменения".