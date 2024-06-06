Внедрение Мрии анонсировал Владимир Зеленский в сентябре прошлого года. Он назвал новое приложение похожим на Дію, а пользоваться разработкой могут даже те школьники, которые находятся за рубежом.

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Что известно о бета-тестировании Мрии

Уже сегодня первые 40 школ по всей Украине начинают тестировать наш образовательный game changer,

– говорится в заметке министерства.

В ведомстве говорят, что Мрия станет важным инструментом для трансформации всех образовательных систем мира. Но сначала ее удобство должны оценить педагоги. Разработчики уверяют: учителя будут тратить меньше времени на рутину, зато больше – на развитие детей.

Во время тестирования педагоги испытают в Мрии:

журналы;

план дня;

библиотеку контента;

чаты с родителями и учениками.

Все будет в одном приложении. Для родителей и детей Мрия также будет иметь свои преимущества.

Родители с Мрией будут знать, что детям нравится и удается лучше, а где нужна поддержка и внимание. Так глубже поймут, как помочь детям реализоваться в будущем. Для детей в Мрии будет акцент на личном развитии – библиотека контента об ИТ, искусственный интеллект, интересности от профессионалов, документ Мрия ID, план дня и чаты. Все, как у взрослых, только вместо встреч – уроки и достижения,

– обещают в Минцифры.

В министерстве надеются, что создадут настолько удобный и популярный продукт, что школы будут конкурировать за скорость внедрения Мрии. Успешное внедрение и использование приложения там назвали будущим доказательством того, "что мы способны на изменения".

Обратите внимание! Конечно, после успешного этапа тестирования к Мрии будут подключать не сразу все школы. Сколько образовательных учреждений охватит этот проект – читайте здесь.