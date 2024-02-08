А уже к концу 2024 года присоединят к проекту 1 тысячу, в 2025-м – 10 тысяч школ. Об этом подробно рассказал вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров.
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Федоров прокомментировал запуск образовательной Мрии
Федоров говорит: запуск образовательного приложения Мрия будет прорывом.
К этому рано или поздно придет любая страна и скажет: "Блин, нам что-то нужно делать с системой образования, потому что в той стране люди уже 15 лет создают стартапы и капитализируют их",
– говорит вице-премьер.
Что рассказал чиновник об изменениях в высшем образовании
Также он рассказал о двух ключевых компонентах трансформации системы финансирования высшего образования и преобразования вузов в небюджетные учреждения. Эти изменения предусмотрят и в законодательстве.
Федоров говорит: принцип "кто набрал больше студентов на бюджетные места, получает больше финансирования" изменят.
Отныне важны конкретные результаты учебного заведения и его менеджмента, а не связи с Минобразования,
– уточнил глава Минцифры.
Он также добавил: необходимо, чтобы вузы самостоятельно наполняли специальные фонды, быстро инвестировали эти деньги в зарплаты и развивали собственную инфраструктуру и тому подобное.
Также нужна другая процедура избрания ректоров. Например, в УКУ есть наблюдательный совет, который определяет ректора,
– отметил чиновник.
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- Ранее мы уже информировали, как с помощью образовательного приложения Мрия трансформируют украинское образование. Также рассказывали об особенностях этого проекта. Детали можно прочитать здесь.
- Также мы подробно рассказывали о том, как в Украине реформируют сферу высшего образования. Глава Минобразования Оксен Лисовой прокомментировал все важные нюансы и изменения, которые надо знать. Об этом читайте по ссылке.