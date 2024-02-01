Соответствующие изменения будут воплощать в жизнь уже со следующего учебного года после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект. В Минобразования детализировали, как будет работать система грантов.

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Сколько выделят бюджетных мест

В законопроекте не определили, сколько будет бюджетных мест. Объем госзаказа ежегодно будет устанавливать Минэкономики Украины в соответствии с потребностями государства. Но объем госзаказа можно будет прогнозировать заранее. Однако после того, как новый механизм финансирования полноценно заработает.

Госзаказ охватит почти все специальности. В зависимости от потребностей на разных специальностях будут предлагать разное количество мест. Перечень этих специальностей может меняться, как и потребности государства.

Зависит ли сумма гранта от расположения вуза

Новая система финансирования не предусматривает системы региональных коэффициентов. Это показатель окончательно умножают на конкурсный балл поступающего, если он выбирает поступать в вузы в тех областях, где предоставляют такую поддержку.

Важно! Сумма государственного гранта на обучение будет зависеть от результатов ВНО / НМТ и выбранной абитуриентом специальности.

Поэтому поступающие смогут полученную сумму гранта отдать в выбранный вуз. Во время отбора будут учитывать конкурсный балл поступающих, ведь есть определенное количество мест в вузе.

Кто сможет получить грант

Грант смогут получить даже те абитуриенты, которые ранее не завершили обучение за средства государственного или регионального заказа. Но есть условие. Они должны возместить средства за период обучения по госзаказу.

Могут ли у студента забрать грант

Если студента/-ку отчислят, то он/она потеряет источник финансирования. Однако в случае отчисления возвращать использованные средства не надо.

Грант будут выдавать на четыре года. Сумма будет индексироваться к инфляции, то есть в случае увеличения стоимости обучения увеличится и сумма гранта.

Будут ли предоставлять льготные кредиты для оплаты гранта

Если абитуриент получил грант с частичным покрытием, а его семья не имеет денег для софинансирования, то он может воспользоваться льготными кредитами (с минимальным процентом) через государственные банки. Льготы для поступающих уязвимых категорий остаются в силе.

Также поступающий может выбрать обучение в вузе по государственному заказу. Такие выпускники после завершения обучения получат от государства гарантированное первое рабочее место. Если стоимость обучения на желаемую специальность в выбранном университете будет соответствовать сумме гранта, обучение также будет бесплатным.

Кто может получить гарантированное первое рабочее место

Студентам, которые будут получать образование по государственному заказу, будут предлагать первое рабочее место или несколько на выбор. Соответственно предоставят контракт для подписания. Если студент не захочет работать там, где ему предложили, он сможет отказаться и продолжить обучение – но уже на контрактной основе. Возвращать средства за предыдущие годы обучения в случае перехода на контракт не надо.

Студенты, которые будут учиться за государственные гранты или собственные средства, не будут иметь обязательств по отработке.

Минобразования Украины при этом отмечает, такие изменения – "актуальны". Они позволят использовать бюджетные средства эффективнее и справедливее.