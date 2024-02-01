Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат Наталья Пипа, отметив, что на сегодня Украина тратит огромные деньги на государственный заказ по университетам. Это – 48 миллиардов гривен. И возникает вопрос, как сделать этот процесс более эффективным.

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Абитуриенты и студенты получат деньги

Фактически студент получит средства от государства и выберет университет, куда хочет поступить. На основе этого можно будет увидеть, какие учебные заведения пользуются большим спросом среди студентов. Это позволит не тратить государственные средства на университеты, куда абитуриенты не хотят поступать.

Это не будет новая система поступления. Это будет новая система перечисления средств. Фактически студенты получат деньги и будут выбирать специальность и университет, на котором хотят учиться. Так люди покажут, какие университеты и специальности являются более востребованными,

– рассказала Пипа.

Государство учтет потребность в тех специальностях, которые являются наиболее важными для него. Речь идет об учителях, медиках и т.п. Они и в дальнейшем будут получать 100% оплаты обучения.

На специальностях, которые являются важными для государства и бизнеса, будет покрываться разная часть грантов. К примеру, 80% – 90%. Речь идет о юристах, экономистах и т.п.

Важно, что абитуриент будет думать не о том, как попасть на государственное место. Теперь у него будут деньги – и он сможет оплатить обучение в том университете, в котором захочет.

Таким образом большее количество людей получит финансирование от государства. И этими средствами они "проголосуют" за то, какие университеты и специальности, по их мнению, дают лучшее качество образования. Сейчас деньги получают университеты за определенное количество государственных мест и организуют образовательный процесс,

– рассказала народный депутат.

Не стоит забывать, что в Украине большинство учебных заведений еще работали, когда население было 52 миллиона. Сейчас его значительно меньше. Поэтому важно организовать качественное образование, чтобы украинцы были конкурентоспособными на рынке труда и в Украине, и в мире.

Законопроект заработает уже во время нынешней вступительной кампании, если за него проголосуют до конца марта. Если нет – тогда изменения пойдут уже в следующем году.

Высшее образование в Украине: кратко