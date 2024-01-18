Абитуриентам при поступлении в вуз будут предоставляться определенная сумма средств. Их они будут тратить на получение высшего образования, отмечает Образование 24.
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Что следует знать о грантах на обучение в вузах
Сумма гранта будет зависит от результатов НМТ и выбранной специальности. Абитуриент, получив средства, сам будет выбирать, на обучение в котором вузы их потратить.
В Минобразования ранее заявляли, что 60% поступающих будут получать государственную поддержку в разных пропорциях. 40% будут платить за обучение собственные средства. Чиновники убеждены, что это будет более справедливо.
Заместитель главы Минобразования Михаил Винницкий ранее сообщал, что на отдельных специальностях, которые будут важны для государства, оставят 100%-й государственный заказ. В частности, это могут быть учителя, медики, энергетики и т.д.
Размер гранта и порядок предоставления средств будут определяться правительством. У льготников будет гарантированное право на получение средств на обучение. Сумма частичного покрытия составит от 15 тысяч гривен в год.