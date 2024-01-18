Абитуриентам при поступлении в вуз будут предоставляться определенная сумма средств. Их они будут тратить на получение высшего образования, отмечает Образование 24.

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Что следует знать о грантах на обучение в вузах

Сумма гранта будет зависит от результатов НМТ и выбранной специальности. Абитуриент, получив средства, сам будет выбирать, на обучение в котором вузы их потратить.

В Минобразования ранее заявляли, что 60% поступающих будут получать государственную поддержку в разных пропорциях. 40% будут платить за обучение собственные средства. Чиновники убеждены, что это будет более справедливо.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Заместитель главы Минобразования Михаил Винницкий ранее сообщал, что на отдельных специальностях, которые будут важны для государства, оставят 100%-й государственный заказ. В частности, это могут быть учителя, медики, энергетики и т.д.

Размер гранта и порядок предоставления средств будут определяться правительством. У льготников будет гарантированное право на получение средств на обучение. Сумма частичного покрытия составит от 15 тысяч гривен в год.

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