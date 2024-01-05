В целом изменения будут касаться едва ли не каждой образовательной отрасли. Воплощения каких масштабных замыслов стоит ожидать, к чему готовиться педагогам, ученикам и студентам, какие инновации и реформы задумали реализовать в этом году правительство и МОН – читайте в материале 24 Канала.

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Главные события 2024 года в украинском образовании

Главным критерием на сегодняшний день в учебном процессе остается безопасность. При этом президент Зеленский пообещал, что разрушенные во время полномасштабной войны учебные заведения будут восстанавливаться еще до ее окончания. Как и будут строить надежные укрытия в тех учебных заведениях, которые их еще не имеют. А вице-премьер Михаил Федоров анонсировал презентацию в январе плана по развитию образования.

Увеличение финансирования образования из бюджета

Нардепы предусмотрели в бюджете на 2024 год на образование больше средств, чем на 2023-й. Всего – более 170 миллиардов гривен. Средства будут направлены, в частности, на обустройство укрытий, печать учебников, обеспечение Новой украинской школы, создание учебно-практических центров современного профессионального образования и т.д. Детальнее – по ссылке.

Учебный год продлили

В Украине учебный год 2023 – 2024 будет длиться на месяц дольше. В Минобразования предусмотрели это время на наверстывание образовательных потерь, если таковые возникнут, ведь продолжается полномасштабная война. Этот учебный год в Украине завершится 28 июня 2024 года.

Зарплата учителей выросла

В этом году учителям наконец-то повысят зарплату. Этого педагоги, которым сняли немало доплат во время полномасштабной войны, ждут уже несколько лет. Их оплата труда увеличится в пределах двух этапов: І – с 1 января – на 10%; ІІ – с 1 апреля – на 12,6%. В среднем педагоги будут получать сегодня 14 тысяч гривен, а с 1 апреля – 16 тысяч гривен.



С 1 января 2024 года выросла зарплата учителей / Depositphotos

Реформа дошкольного образования

В Украине также планируют воплотить в жизнь реформу дошкольного образования. Так, каждый ребенок должен получить возможность получать качественное современное дошкольное образование с учетом его индивидуальных особенностей, потребностей, интересов и способностей. А родители должны получить возможность выбирать детсад вблизи дома и воспользоваться справедливой очередностью зачисления ребенка в дошкольное учреждение. В каждом детском саду при этом должно быть укрытие, психологическое сопровождение, современные подходы в организации питания и т.д.

Школа и реформа НУШ

Реформа НУШ

В 2023 году в МОН заявили о возобновлении реформы Новой украинской школы, которая во время войны и во время председательства в министерстве Шкарлета откровенно затормозила.

Уже с 2027 года украинские школы перейдут на 12-летнюю систему образования. Пилотный проект должны запустить с 2025 года, поэтому в этом году МОН будет активно готовить изменения для воплощения. Правительство также не так давно выделило 1 миллиард гривен для НУШ, которые направят на закупку мультимедийного оборудования для 5 – 6 классов.



С 2027 года школы перейдут на 12-летнюю систему образования / Фото иллюстративное, Depositphotos

Сеть академических и профессиональных лицеев

Что важно, в рамках реформы в Украине создадут сеть академических и профессиональных лицеев. Учебники уже печатают, а учителя должны проходить повышение квалификации. Разрабатывают также государственный стандарт для старшей профильной школы. До 1 сентября 2024 года на местах должны утвердить планы создания оптимальной сети учебных заведений. При этом учесть требования безопасности, инклюзивность, демографические показатели, профилизацию старшей школы и т.д.

Безопасность и полицейские в школах

В каждой школе теперь будет находиться полицейский – специально отобранный, обученный и экипированный человек. А на входах в учебные заведения установят металлоискатели и арки. Особое внимание будут обращать на школы, расположенные недалеко от зоны боевых действий и границы с Беларусью. Это происходит в рамках проекта "Офицеры школьной безопасности". В Нацполиции пока не решили, будут ли такие полицейские иметь оружие.

Строительство подземных школ и трансформация действующих

В Украине в прошлом году начали беспрецедентное строительство подземных школ. Сооружение первого такого учебного заведения должны завершить в этом месяце в Харькове. В нем сможет учиться офлайн в две смены около 900 детей. В городе при этом уже разрабатывают проекты других таких подземных школ. На Харьковщине, в поселке Коротич, также строят подземную школу.

Что интересно, в Харькове в середине этого месяца тоже заработает метросад. В нем деток будут готовить в школу.

В Украине также будут осовременивать советские школы. Однако архитектурную трансформацию и восстановление пройдут в начале только 5 учебных заведений. В них должно появиться надежное укрытие, современный дизайн и безбарьерное пространство.

Минобразования также планирует в этом году начать работу по дебюрократизации деятельности школ.

Изменения в учебной программе

Преподавание истории Украины в школах претерпит изменения. До 1 сентября 2024 года должны внести изменения в учебники по истории Украины. Старый учебник дополнят разделом, в частности, о событиях новейшей российско-украинской войны. МОН также разработало пособие "Как говорить о российско-украинской войне в школе? Уроки стойкости, борьбы и побед".

Также изменят и уроки "Защиты Украины". На качественное изменение преподавания этого предмета в школах направят 1,74 миллиарда гривен. Средства предусмотрели для повышения квалификации учителей, закупку средств обучения и компьютеров для учебных кабинетов. Сам предмет станет более практико-ориентированным. В частности, учеников будут учить, как вести себя в критических ситуациях, со взрывоопасными предметами, оказывать домедицинскую помощь и тому подобное.

Обучение на языках нацменьшинств

В Украине в классах с языками обучения нацменьшинств, которые являются официальными языками ЕС, могут гарантировать право на использование соответствующего языка во время обучения. Но этот согласованный правительством законопроект, который касается прав национальных меньшинств в Украине, в том числе и на образование, должна еще принять Рада.

ГИА

В 2024 году 4-классники будут сдавать Государственную итоговую аттестацию. Но она будет мониторинговой и не во всех школах. Знания учеников будут проверять по украинскому языку и литературе и математике. Для воплощения этого пилотного проекта выберут 2 тысячи школьников из разных областей. Заметим, что ГИА как обязательное оценивание знаний учеников выпускных классов во время полномасштабной войны отменили.



ГИА в 2024 году состоится в 4 классах, но мониторингово / Depositphotos

Профтехобразование

Образование военных заведений переформатировали на нужды ВСУ. В Минобразования при этом заявляли о намерениях изменить подходы к профтехобразованию. Училища должны стать быстрым трамплином к получению профессии, который доступен каждому. Руководители колледжей будущего при этом должны быть качественными менеджерами, которые обеспечат в учебных заведениях высокие стандарты обучения – такими, как хочет бизнес.

Масштабные изменения в высшем образовании

Больше всего кардинальных изменений в прошлом году в Минобразования анонсировали в сфере высшего образования. В частности, планируют сократить количество вузов в Украине, предоставлять гранты на получение высшего образования абитуриентам. Также предоставят возможность студентам быстрее завершить обучение на бакалавриате и изменят принцип предоставления стипендий и начисления зарплат преподавателям.

Сокращение количества вузов

Минобразования планирует уменьшить количество вузов в Украине, а также убрать так называемые филиалы университетов. Из 170 подчиненных государству вузов оставят 100. Отдельные объединят. Это объясняют тем, что на сегодня в вузах учится наполовину меньше студентов, чем рассчитана инфраструктура. Те высшие учебные заведения, которые оставят, модернизируют.



В Украине сократят количество вузов / Фото Валентины Полищук, 24

Гранты на обучение

С сентября 2024 года в сфере высшего образования введут грантовую систему оплаты обучения. Поступающий по результатам НМТ получит от государства определенную сумму денег и будет выбирать, на получение образования в каком вузе их потратить. Так, 60% поступающих будут получать государственную поддержку в разных пропорциях. А 40% будут платить за обучение собственные средства. В МОН считают, что это будет более справедливо.

На отдельных специальностях, которые будут важны для государства, оставят 100% государственный заказ. Это могут быть учителя, медики, энергетики и тому подобное. Средства, которые государство будет предоставлять абитуриенту, будут зависеть от его результатов НМТ. Размер гранта и порядок предоставления средств будет определять правительство. Льготники будут иметь гарантированное право на получение средств на обучение.

Свобода выбора для поступающего

Абитуриентам также предоставят больше свободы в отношении выборочных предметов. Поступление при этом будет возможно на отрасль с возможностью выбора своей специальности. Студенты будут выбирать сами, сколько им учиться, какие именно предметы интересны и даже смогут менять специальность после 1 – 2 лет обучения. При этом студенты по контракту могут регулировать срок обучения. Например, ускорить обучение и завершить бакалавриат за 3 года вместо 4. Или наоборот – получить степень за 6 лет. Эти изменения вступят в силу с нового учебного года.

Сокращение количества преподавателей и изменение оплаты труда

В МОН также заявили, что на сегодня в Украине слишком много преподавателей. С 2024 года МОН изменит принцип финансирования вузов. Лучшим высшим учебным заведениям добавят средства. Университеты сами будут их распределять. Большую зарплату будут получать те преподаватели, которых выбирают студенты или у которых есть хороший научный задел.

Стипендию будут предоставлять избранным

Минобразования также планирует изменить принцип начисления стипендии студентам. В МОН считают, что 1,7 тысячи гривен, а с 2024 года – 2 тысячи гривен стипендии – это популизм. Так, стипендии оставят тем будущим специалистам, кого государство заказывает, кому покрывает 100% их обучения, кто согласится на первое гарантированное место работы и нуждается в этой стипендии. При этом размер соцвыплат увеличат. Также могут отменить выплаты тем студентам, которые выехали за границу.

Смена ректоров

В 2024 году должна состояться и большая поколенческая смена в руководстве вузов, ведь завершается второй срок контракта у многих ректоров. Так, в нашем государстве есть немало вузов, где ректор находится на своей должности 10 – 20 лет. В этом году в МОН также планируют создавать дополнительно действенные наблюдательные советы при вузах.

Курс военной подготовки в вузах

Минобразования также планирует ввести в вузах пилотные военные кафедры. Они будут отвечать за базовую военную подготовку всех парней и желающих девушек с сентября 2024 года. Специальность можно будет получить, пройдя курс тактической медицины, базовой стрельбы и тому подобное. Пилотные проекты начнут работать с нового учебного года. Заметим, что систему военного образования трансформируют по стандартам НАТО с 2026 года.

Отсрочка и мобилизация студентов

На сегодня студенты дневной и дуальной формы обучения имеют отсрочку от мобилизации. Так же и преподаватели. Если парламент согласует новый законопроект или изменения в закон о мобилизации, то будут предоставлять отсрочку от мобилизации тем студентам-мужчинам, которые поступают на более высокий уровень образования, чем имеют. К примеру, если у вас есть диплом бакалавра, а поступаете на магистратуру, или диплом магистра и поступаете в аспирантуру.

Вступительная кампания и НМТ

В 2024 году выпускники школ в третий раз будут сдавать упрощенный из-за полномасштабной войны вариант ВНО – НМТ (Национальный мультипредметный тест). В январе МОН обнародует условия приема в учреждения высшего образования Украины. Однако основные изменения для абитуриентов уже анонсировались. В частности, такие:

в 2024 году абитуриенты будут поступать в вузы по результатам НМТ;

результаты мультитеста будут нужны и для поступления на творческие специальности;

мультитест будет содержать уже 4, а не 3 предмета;

обязательными будут украинский язык, математика и история Украины;

к выборочным добавят также украинскую литературу и географию;

НМТ будет проходить в течение одного дня из соображений безопасности;

основная сессия мультитеста начнется в мае.

Наука

В прошлом году глава МОН Оксен Лисовой анонсировал значительные инвестиции в научные разработки в Украине. Средства направят на актуальные исследования и поддержку молодых ученых. Также правительство планирует реформировать Национальную академию наук.

Запуск образовательной Мрии

В 2024 году должен наконец заработать образовательное приложение Мрия, которое презентовали 1 сентября 2023 года. Оно будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе. Также будет содержать информацию об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках ученика. А также – библиотеку контента, который нужен конкретному ребенку.



Приложение Мрия / Скриншот из видео, опубликованного на сайте Президента Украины

Английский – язык международного общения

Верховная Рада в целом должна принять законопроект о применении английского языка в Украине. Английский станет одним из языков международного общения в нашем государстве. Для госслужащих его знание станет обязательным. Также правительство намерено запустить в Украине всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка. Она будет открыта для всех, независимо от финансового состояния или места жительства.

Итак, воплотит ли Минобразования все эти масштабные замыслы в жизнь и как именно, и будут ли они действительно действенными для украинского образования, узнаем в течение 2024 года.