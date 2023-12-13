Об этом заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в рамках конференции. И подчеркнул, что образование – первое глобальное направление, которое будет иметь долгосрочное влияние на развитие государства.
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Федоров анонсировал презентацию плана развития образования и Мрию
Вице-премьер акцентировал: без развития науки невозможны инновации и развитие новейших технологий.
Сейчас мы работаем над национальной стратегией инноваций. Она будет действовать совместно с треком по трансформации системы образования. Уже в январе мы представим план по развитию образования: цели, проекты и наработки первого цифрового образовательного продукта Мрия,
– анонсировал Федоров.
И заявил, что его команда стремится, чтобы в Украине было больше технологических компаний стоимостью более 1 миллиарда долларов. Фундаментом станут именно изменения в образовании.
Заметим, что на сегодняшний день продолжается диджитализация в образовании и науке.
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Что известно об украинской образовательной Мрие
- Это приложение, похожее на Дию, будет полезно ученикам, учителям и родителям.
- В нем разместят библиотеку полезного контента для детей.
- Также приложение будет содержать информацию об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках.
- Он также будет давать рекомендации в соответствии с предпочтениями и талантами учащихся.
- У школьников также будет свое портфолио в образовании.
- В рамках приложения можно будет следить за графиком занятий и активностями детей.