Про це заявив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у межах конференції. І наголосив, що освіта – перший глобальний напрям, який матиме довгостроковий вплив на розвиток держави.
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Федоров анонсував презентацію плану з розвитку освіти та Мрію
Віцепрем'єр акцентував: без розвитку науки неможливі інновації та розвиток новітніх технологій.
Зараз ми працюємо над національною стратегією інновацій. Вона діятиме спільно з треком із трансформації системи освіти. Уже в січні ми презентуємо план з розвитку освіти: цілі, проєкти та напрацювання першого цифрового освітнього продукту Мрія,
– анонсував Федоров.
І заявив, що його команда прагне, аби в Україні було більше технологічних компаній вартістю понад 1 мільярд доларів. Фундаментом стануть саме зміни в освіті.
Зауважимо, що на сьогодні триває диджиталізація в освіті та науці.
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Що відомо про українську освітню Мрію
- Цей застосунок, схожий на Дію, буде корисний учням, вчителям і батькам.
- У ньому розмістять бібліотеку корисного контенту для дітей.
- Також застосунок міститиме інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.
- Він також надаватиме рекомендації відповідно до вподобань та талантів учнів.
- Школярі також матимуть своє портфоліо в освіті.
- У межах застосунку також можна буде стежити за графіком занять та активностями дітей.