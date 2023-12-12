Про це повідомив заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький. При цьому зазначив, що система розподілу держзамовлення в Україні є неправильною.

Дивіться також Федоров розповів, чому впровадження грантів на навчання буде корисним для вишів

Вступникам видаватимуть гранти на навчання у вишах

Так, МОН планує відмовитися від "чорно-білого" поділу "бюджетник-контрактник". Натомість запровадити грантову систему, яка дасть можливість більшій кількості вступників отримати кошти на здобуття вищої освіти.

Замість сьогоднішніх 25% вступників, які отримують бюджетне фінансування, 50 – 60% студентів мають отримувати державну підтримку здобуття освіти через гранти. Ця підтримка може покривати не всю вартість навчання, але все ж уможливить більшій кількості здобувачів вступити на омріяну освітню програму в ЗВО, який на все життя гордо називатимуть "алма матер",

– зазначив посадовець.

Сума гранту, за словами Винницького, залежатиме від бала ЗНО/НМТ. Іншу частину студент співфінансуватиме або матиме можливість отримати пільговий кредит чи соціальний грант (для вразливих категорій населення).

Конкуренція університетів за вступника з державним грантом посилиться, що сприятиме якості пропонованої освіти,

– додав заступник Лісового.

Дивіться також Частина студентів отримає гранти на навчання у вишах

Хто і коли отримає гранти на здобуття вищої освіти

Винницький також розповів, що система держзамовлення в Україні збережеться для тих спеціальностей, які потрібні для державного сектору економіки. Тобто для навчання лікарів, вчителів, фахівців з атомної енергетики тощо. Іншим держава забезпечить можливість здобувати освіту вільно: вони матимуть шанс отримати грант та обрати професію і виш, які хочуть.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Ми прагнемо запустити систему грантів для нових вступників уже з вересня 2024 року. Завдяки цьому ми прогнозуємо, що вдвічі більше вступників зможуть отримати державну підтримку в здобутті якісної освіти в Україні,

– заявив заступник очільника МОН.

І додав, що значна кількість таких студентів зможе реалізувати свої здібності в ІТ-галузі. Це відповідно дасть потужний поштовх інноваціям та швидкій відбудові України.