Об этом сообщил заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. При этом отметил, что система распределения госзаказа в Украине неправильна.

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Поступающим будут выдавать гранты на обучение в вузах

Так, МОН планирует отказаться от "черно-белого" разделения "бюджетник-контрактник". А ввести грантовую систему, которая позволит большему количеству поступающих получить средства на получение высшего образования.

Вместо сегодняшних 25% поступающих, получающих бюджетное финансирование, 50 – 60% студентов должны получать государственную поддержку получения образования через гранты. Эта поддержка может покрывать не всю стоимость обучения, но все же позволит большему количеству соискателей поступить на желаемую образовательную программу в ЗВО, который на всю жизнь будут гордо называть "алма матер",

– отметил чиновник.

Сумма гранта, по словам Винницкого, будет зависеть от балла ВНО/НМТ. Другую часть студент будет софинансировать или получить возможность получить льготный кредит или социальный грант (для уязвимых категорий населения).

Конкуренция университетов за поступающего с государственным грантом усилится, что будет способствовать качеству предлагаемого образования,

– добавил заместитель Лисового.

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Кто и когда получит гранты на получение высшего образования

Он также рассказал, что система госзаказа в Украине сохранится для тех специальностей, которые нужны для государственного сектора экономики. То есть для обучения врачей, учителей, специалистов по атомной энергетике. Другим государство обеспечит возможность получать образование свободно: у них будет шанс получить грант и выбрать профессию и вуз, которые хотят.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Мы стремимся запустить систему грантов для новых абитуриентов уже с сентября 2024 года. Благодаря этому мы прогнозируем, что вдвое больше поступающих смогут получить государственную поддержку в получении качественного образования в Украине.

– заявил заместитель главы МОН.

И добавил, что большое количество таких студентов сможет реализовать свои способности в ИТ-отрасли. Это соответственно даст мощный толчок инновациям и быстрому восстановлению Украины.