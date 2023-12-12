Така система має запрацювати вже з вересня 2024 року. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький під час конференції.

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В Україні запровадять систему державних грантів на навчання

Так, МОН ініціює систему державних грантів, завдяки яким компенсовуватимуть частину вартості навчання у вишах. Вона має запрацювати для бакалаврів. Винницький наголосив при цьому: це одна з наймасштабніших ініціатив МОН. Її скоро внесуть на розгляд ВРУ.

Гранти можна буде оформити через Дію. Скільки грошей отримає студент, залежатиме від того, як він складе НМТ. Цю суму студент і використає для оплати навчання за контрактом.

Держава не має можливості збільшувати держзамовлення, оскільки сотні мільярдів ідуть на оборону. Говорити про те, що ми зможемо збільшити держбюджет на освіту, – нереалістично,

– зазначив заступник Лісового.

І додав: тому державні кошти, які скеровують на освіту, перерозподілять. Винницький переконаний, що така система заохочуватиме студентів вступати на популярні й затребувані спеціальності. Зокрема, на програмну інженерію та комп'ютерні науки.