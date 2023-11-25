Свої ідеї він висловив під час конференції у Львові. Що конкретно пропонує посадовець, читайте далі.

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Як Федоров пропонує змінити систему вищої освіти

Так, Федоров запропонував створити при вишах наглядові ради. Вони обиратимуть ректора. Така система, за його словами, діє за кордоном.

Посадовець також зазначив, що варто змінити формулу фінансування вишів. На його думку, ЗВО мають отримувати гроші не лише за бюджетні місця від держави. Фінансування їм можуть надавати і за досягнення в науці, залучення іноземних спеціалістів, запуск нових напрямків, залучення нових студентів та маркетинг.

Також міністр пропонує запровадити гранти для спеціальностей, які зараз не є пріоритетними для держави. Зокрема, для юристів та економістів. Для вступу на такі спеціальності Федоров пропонує видавати кращим випускникам гранти. Абітурієнти при цьому самі обиратимуть, куди вступати.

Гранти, ефективні ректори та зміна системи фінансування – це те, що змінить нашу освіту,

– вважає Федоров.

Нагадаємо: сферу вищої освіти в Україні очікують фундаментальні зміни. Уряд уже ухвалив відповідний законопроєкт. Деталі читайте за посиланням.

Держава запровадить гранти на вищу освіту