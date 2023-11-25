Свои идеи он высказал на конференции во Львове. Что конкретно предлагает чиновник, читайте дальше.

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Как Федоров предлагает изменить систему высшего образования

Так, Федоров предложил создать при вузах наблюдательные советы. Они будут выбирать ректора. Такая система, по его словам, действует за границей.

Чиновник также отметил, что следует изменить формулу финансирование вузов. По его мнению, ЗВО должны получать деньги не только за бюджетные места от государства. Финансирование им могут предоставляться и за достижения в науке, привлечение иностранных специалистов, запуск новых направлений, привлечение новых студентов и маркетинг.

Также министр предлагает ввести гранты для специальностей, которые сейчас не приоритетны для государства. В частности, для юристов и экономистов. Для поступления на такие специальности Федоров предлагает выдавать лучшим выпускникам гранты. Абитуриенты при этом сами будут выбирать, куда поступать.

Гранты, эффективные ректоры и смена системы финансирования – это то, что изменит наше образование,

– считает Федоров.

Напомним: сферу высшего образования в Украине ожидают фундаментальные изменения. Правительство уже приняло соответствующий законопроект. Подробности читайте по ссылке.

Государство введет гранты на высшее образование