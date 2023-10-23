Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что сферу оптимизируют и приблизят к европейским стандартам. Студенты при этом будут иметь больше свободы действий.

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Высшее образование в Украине ожидают фундаментальные изменения

Студенты, по словам Федорова, будут выбирать, сколько учиться, какие предметы интересные и даже смогут менять специальность после 1 – 2 лет обучения.

Студенты по контракту могут регулировать сроки обучения. Например, ускорить обучение и завершить бакалавриат за 3 года вместо 4. Или наоборот – получить степень за 6 лет,

– подчеркнул чиновник.

И добавил, что это поможет формировать удобный график, если студент работает или хочет уделить больше внимания определенным предметам.

Студенты будут выбирать специальности после первого, второго курса

Глава Минцифры также анонсировал, что студенты получат больше времени, чтобы подумать над вопросом выбора специальности. А ведь в 17 лет это сложное решение, считает Федоров.

Вступаете на определенную область, 1 – 2 года изучаете общие предметы, далее выбираете конкретную специальность, которая по душе,

– уточнил он.

Дистанционное обучение заменит заочную и вечернюю формы

Вице-премьер также сообщил, что дистанционная форма обучения заменит заочную и вечернюю.

Украине нужны образованные граждане, поэтому отказываемся от заочки с 2024 года,

– подчеркнул он.

Федоров убежден, что заочная форма обучения – советский рудимент образования. Дистанционное обучение продемонстрировало свою эффективность.

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Что говорят в Минобразования